الجيش اللبناني يدعو المواطنين للتريث في العودة للجنوب وتجنب مناطق التوغل الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الجيش اللبناني دعا المواطنين للتريث في العودة إلى القرى الجنوبية وتجنب مناطق التوغل الإسرائيلي.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، يفيد بأن طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة الريحان في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء بيانًا باللغة الإنجليزية جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل جهود الولايات المتحدة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدًا، سواء بالصواريخ أو بالإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".