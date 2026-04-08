الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 100 من عملية وعد صادق 4 بهجوم قوي على أهداف الأعداء الأمريكيين والإسرائيليين من سواحل البحر المتوسط حتى شرق الحجاز.

وبعث الحرس الثوري برسالة للشعب الإيراني قائلا : جسّدتم الإخلاص والجهاد والتضحية والبصيرة والرؤية العميقة والفهم الواعي والوحدة والوفاء والتفاني.

وأضاف: أبناؤكم وخدّامكم المجاهدون في الحرس ردوا ليلة أمس على اعتداءات العدو باستهداف 25 هدفاً للأعداء.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن قواته إستهدفت 13 منشأة للطاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأمضى البيان الإيراني قائلا : استهدفنا 10 أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية وعدة أهداف تكنولوجية وبنى تحتية موجّهين ضربات قاسية للأعداء.

وزاد الحرس الثوري بيانه قائلا : الموجة 100 نهديها إلى قائدنا الشهيد آية الله العظمى الإمام علي خامنئي.

وأكمل البيان الصادر عن الحرس الثوري : نستند إلى خبرات كبيرة اكتسبناها من حربين مفروضتين مع الجبهة الأمريكيّة الصهيونية المشتركة.

وواصل الرس الثوري بيانه، قائلا: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ في حساباته مرة أخرى.

وتابع: شركاء الولايات المتحدة في المنطقة شاهدوا بأعينهم عجز أمريكا والكيان الصهيوني وعليهم أن يعتبروا ويضعوا حدا لتعاونهم مع أعداء الإسلام.

وخُتم البيان الإيراني: العدو دأب على المكر والخداع ولا ثقة بوعوده وأي عدوان سيُواجه برد أشد وأقوى.