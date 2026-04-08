حكومة غينيا تحدد مواعيد الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية

أ ش أ

اتخذ رئيس غينيا مامادي دومبوي خطوة حاسمة في تنظيم عملية التصويت المقبلة في البلاد، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها في 24 مايو 2026.

وحدد الرئيس دومبويا في مرسوم بث في التلفزيون الوطني - حسبما ذكر موقع "All Africa" اليوم، الأربعاء - رسميا مواعيد بدء وانتهاء الحملات الانتخابية.

ووقا لأحكام هذا المرسوم، تبدأ الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في 24 أبريل الجاري الساعة 12:00 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) وتنتهي في 21 مايو 2026، الساعة 11:59 مساء.

أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فستكون فترة المرشحين أقصر، من 4 مايو 2026، الساعة 12:00 صباحا (حسب التوقيا المحلي للبلاد)، وحتى 21 مايو 2026، الساعة 11:59 مساء.

ووفقا للمادة 50 من قانون الانتخابات في البلاد، يحظر منعا باتا جميع الأنشطة الانتخابية خارج هذه الفترات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وأكد المرسوم على الالتزام بالقوانين المنظمة للتجمعات العامة.

ويجب أن تجرى جميع المظاهرات والتجمعات الانتخابية ضمن إطار قانوني للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين طوال فترة الانتخابات.

وفي قطاع الإعلام، ستتولى الهيئة العليا للاتصالات في غينيا مسئولية التنظيم، وهي المسئولة عن ضمان التغطية الإعلامية العادلة للمرشحين في وسائل الإعلام العامة والخاصة على حد سواء.

ويعد هذا الدور بالغ الأهمية لضمان تغطية متوازنة وشفافة للحملات الانتخابية.

ويشمل تنفيذ هذا المرسوم عدة وزارات رئيسية، من بينها وزارات الإدارة الإقليمية والخارجية والعدل والأمن والدفاع والاقتصاد والمالية.

وإلى جانب ذلك، ستضطلع هيئات فنية مثل المديرية العامة للانتخابات والمرصد الوطني المستقل للإشراف على الاستفتاء الدستوري بدور محوري في رصد الحملات الانتخابية والإشراف عليها.

وصدر هذا المرسوم قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع، مما يبرز أهمية الإعداد الدقيق والالتزام الصارم بقواعد الانتخابات. وتعتزم السلطات تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وسلمية، في ظل تطلعات المواطنين العالية.