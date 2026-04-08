بيانات ملاحية: لم يطرأ أي تغيير على الحركة في مضيق هرمز اليوم

أعلنت بلومبرج نقلا عن بيانات ملاحية عبور 800 سفينة عالقة منذ الحرب في مضيق هرمز.

وقالت بلومبرج عن بيانات ملاحية: حركة الملاحة في مضيق هرمز : لم يطرأ تغيير يذكر على حركة الملاحة في مضيق هرمز اليوم.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مسئول إقليمي ، أن خطة وقف إطلاق النار، التي تمتد لأسبوعين، تتضمن السماح لكل من إيران وعُمان بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي.

وأوضح المسئول أن إيران ستستخدم الأموال التي ستجمعها في إعادة الإعمار، ولم يتضح بعد الغرض الذي ستستخدمه عُمان في إنفاق هذه الأموال.

ويقع المضيق ضمن المياه الإقليمية لكل من عُمان وإيران، وكان العالم يعتبره ممرًا مائيًا دوليًا، ولم يسبق أن فُرضت عليه رسوم عبور.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

وأعلن ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين، والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد ترامب، عبر حسابه بمنصة "إكس": "قطعنا شوطًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".