تداعيات إغلاق مضيق هرمز تهدّد الاقتصاد العالمي.. وتحذيرات عربية رسمية

أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس الامن فشل في إصدار قرار بفتح مضيق هرمز، مضيفًا أن مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي حاليًا.

وأضاف السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، أن الجامعة العربية تأسف لفشل مجلس الأمن في تمرير قرار فتح مضيق هرمز، مُتابعًا أن الصين وروسيا استخدمتها حق الفيتو في إرسال مشروع فتح المضيق.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن وزير خارجية البحرين حاول بكل الطرق الدفع بمشروع فتح مضيق هرمز ولكن لم يتم التوافق بين الدول.