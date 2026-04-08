قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
english EN
أخبار العالم

الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد

ناصر السيد

هتف متظاهرون مؤيدون للنظام الإيراني في شوارع العاصمة طهران صباح الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للمساومين!".

حاول المنظمون تهدئة المتظاهرين في وقت ما، لكنهم استمروا في الهتاف، كما أحرقوا أعلامًا أمريكية وإسرائيلية في الشارع، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه سيتمّ حلّ قضية اليورانيوم بالكامل. 

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى الدخول في مفاوضات كما وصف الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بأنه "انتصارٌ كاملٌ ومطلقٌ للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يُعد انتصارًا لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "هذا انتصار للولايات المتحدة، حققه الرئيس ترامب وجيشنا الباسل".

وأضافت: "منذ بداية عملية 'الغضب الملحمي'، توقع الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع، وبفضل القدرات المذهلة لجنودنا، حققنا أهدافنا العسكرية الأساسية وتجاوزناها في 38 يومًا".

وتابعت “ليفيت”: "لقد منح نجاح جيشنا أقصى قدر من النفوذ، مما سمح للرئيس ترامب وفريقه بالدخول في مفاوضات صعبة، والتي فتحت الآن المجال أمام حل دبلوماسي وسلام طويل الأمد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، نجح الرئيس ترامب في إعادة فتح مضيق هرمز".

واختمت “ليفيت” بالقول: "لا تستهينوا أبدًا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح والتوسط في السلام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد