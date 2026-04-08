الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد

هتف متظاهرون مؤيدون للنظام الإيراني في شوارع العاصمة طهران صباح الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للمساومين!".

حاول المنظمون تهدئة المتظاهرين في وقت ما، لكنهم استمروا في الهتاف، كما أحرقوا أعلامًا أمريكية وإسرائيلية في الشارع، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه سيتمّ حلّ قضية اليورانيوم بالكامل.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى الدخول في مفاوضات كما وصف الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بأنه "انتصارٌ كاملٌ ومطلقٌ للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يُعد انتصارًا لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "هذا انتصار للولايات المتحدة، حققه الرئيس ترامب وجيشنا الباسل".

وأضافت: "منذ بداية عملية 'الغضب الملحمي'، توقع الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع، وبفضل القدرات المذهلة لجنودنا، حققنا أهدافنا العسكرية الأساسية وتجاوزناها في 38 يومًا".

وتابعت “ليفيت”: "لقد منح نجاح جيشنا أقصى قدر من النفوذ، مما سمح للرئيس ترامب وفريقه بالدخول في مفاوضات صعبة، والتي فتحت الآن المجال أمام حل دبلوماسي وسلام طويل الأمد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، نجح الرئيس ترامب في إعادة فتح مضيق هرمز".

واختمت “ليفيت” بالقول: "لا تستهينوا أبدًا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح والتوسط في السلام".