تشكيل أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة سبورتنج لشبونة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – كالافيوري

خط الوسط: مارتن أوديجارد – مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – فيكتور جيوكيريس – نوني مادويكي

ويدخل أرسنال اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، من أجل تسهيل مهمته قبل مواجهة الإياب، في ظل سعي الفريق للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية.