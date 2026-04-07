وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الريشة الطائرة ويشيد بنتائج اللاعبين في المشاركات الدولية

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بالدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وذلك في إطار متابعة نتائج المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية، والوقوف على خطط دعم اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الشباب والرياضة البطلة المصرية ياسمينا عيسى بعد تتويجها بالميدالية الفضية في منافسات زوجي السيدات ببطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية، والتي أقيمت في مملكة البحرين، كما هنأ اللاعب أدهم حاتم لاعب المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بذهبية بطولة أفريقيا التي أقيمت ببتسوانا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني في الريشة الطائرة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في مصر، نتيجة العمل المنظم داخل الاتحاد وجهود إعداد اللاعبين للمنافسة على المستويين القاري والدولي.

وأشار جوهر نبيل إلى استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة لكافة الاتحادات الرياضية، مع التركيز على النماذج الناجحة التي تحقق نتائج ملموسة، بما يعزز من حضور مصر في مختلف المحافل الدولية ويرسخ مكانتها الرياضية عالميًا.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هادية حسني عن تقديرها لدعم وزارة الشباب والرياضة، مؤكدةً استمرار الاتحاد في تنفيذ خططه لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الريشة الطائرة عالميًا.