رجعوا الهوية والروح.. جماهير الأهلي تحفز اللاعبين أمام سيراميكا

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب المقاولون العرب على توجيه رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفريق، مع انطلاق مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة حملت عبارة: "رجّع الهوية رجع الروح.. هنحارب على الدوري بكل طموح"، في إشارة واضحة لرغبتهم في استعادة الأداء القوي والروح القتالية خلال المرحلة الحاسمة من المسابقة.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب المقاولون العرب.