صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر علي مدار التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 7210 جنيها مقارنة 7140 جنيها مستهل التعاملات بزيادة 70 جنيها في الجرام.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8240 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8160 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7210 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6180 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4805 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.680 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي57.120 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 256295 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 253805 جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.76 جنيه مقابل 54.70 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4667 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.