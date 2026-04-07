آرسنال يخطف فوزا قاتلًا أمام سبورتنج لشبونة ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب “خوسيه ألفالادي”، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026.

جاء هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة عن طريق الألماني كاي هافرتز، الذي نجح في هز الشباك بالدقيقة +90، ليمنح الفريق اللندني أفضلية ثمينة قبل مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب “الإمارات”.

الهدف القاتل منح آرسنال دفعة قوية في سباق التأهل، خاصة أنه تحقق خارج الديار، وهو ما يعزز من فرص “الجانرز” في حسم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

بهذا الانتصار، وضع آرسنال قدمًا في الدور المقبل، مستفيدًا من الفوز خارج ملعبه، ليصبح قريبًا من التأهل، بينما بات سبورتنج لشبونة مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب إذا أراد الاستمرار في البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة العودة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في حسم التأهل، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة في الأدوار النهائية.

كان آرسنال قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه باير ليفركوزن، حيث تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم الإياب بثنائية نظيفة.

في المقابل، بلغ سبورتنج لشبونة ربع النهائي عقب مواجهة قوية أمام بودو غليمت، تمكن خلالها من حسم التأهل بمجموع (5-3) في مباراتي الذهاب والإياب.

دخل آرسنال اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة بعد خسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما جعل الفوز الأوروبي بمثابة طوق نجاة للفريق هذا الموسم.

على الجانب الآخر، حاول سبورتنج لشبونة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب، إلا أن التنظيم الدفاعي القوي لآرسنال وتألقه في اللحظات الحاسمة حرماه من ذلك.

تكتسب مواجهة الإياب أهمية مضاعفة، حيث ينتظر المتأهل من هذه المباراة مواجهة من العيار الثقيل أمام الفائز من قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة في طريق الوصول إلى النهائي