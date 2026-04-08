«سي إن إن»: إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران

نقلت شبكة سي إن إن عن مسئول رفيع في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران أثناء المفاوضات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

وأعلن “ترامب”، اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد “ترامب”، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "قطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".

وأوضح الرئيس ترامب "تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

واختتم ترامب تصريحاته بالقول "نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وأكد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الموقع الأمريكي "كانت باكستان في طليعة جهود الوساطة، لكن مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف في تقرير نشر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف الحرب لمدة أسبوعين "كانت مصر عنصرًا أساسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وإيران. كما ساهمت تركيا في هذه الجهود".

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صافرات الإنذار دوت في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين.