جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

قالت دانا أبو شمسيه، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني تشهد حالة من التوتر المتصاعد، في ظل تراجع إسرائيل عن إعلان سابق بالانسحاب من الجنوب اللبناني، رغم الحديث عن بعض التحركات التفاوضية خلال الفترة الماضية.

الإبقاء على الوجود داخل نقاط عسكرية

وأضافت المراسلة خلال رسالة لها مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يصر على إبقاء وجوده داخل نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة مع حزب الله، التي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه تجمعات قواته، وهو ما تعتبره إسرائيل مبررًا لاستمرار وجودها الميداني في تلك المناطق.

وأكدت أن ما يجري حاليًا يعكس ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”التفاوض تحت النار”، حيث يتزامن الحديث عن الانسحاب أو التهدئة مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني، التي تصل إلى نحو 100 غارة يوميًا، إلى جانب إصدار أوامر إنذار وإخلاء لعدد من البلدات الجنوبية.

استمرار التصعيد بين لبنان وحزب الله

وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التصعيد بين لبنان وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تسجيل إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات الشمال، بينها سقوط صاروخ في كريات شمونة، إضافة إلى استمرار استخدام الطائرات المسيرة، ما يعكس حالة من التصعيد المستمر واحتمالات توسع المواجهة خلال الفترة المقبلة.

