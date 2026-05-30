بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
رئيس التحرير
طه جبريل
جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

محمد البدوي

قالت دانا أبو شمسيه، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني تشهد حالة من التوتر المتصاعد، في ظل تراجع إسرائيل عن إعلان سابق بالانسحاب من الجنوب اللبناني، رغم الحديث عن بعض التحركات التفاوضية خلال الفترة الماضية.

الإبقاء على الوجود داخل نقاط عسكرية

وأضافت المراسلة خلال رسالة لها مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يصر على إبقاء وجوده داخل نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة مع حزب الله، التي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه تجمعات قواته، وهو ما تعتبره إسرائيل مبررًا لاستمرار وجودها الميداني في تلك المناطق.

وأكدت أن ما يجري حاليًا يعكس ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”التفاوض تحت النار”، حيث يتزامن الحديث عن الانسحاب أو التهدئة مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني، التي تصل إلى نحو 100 غارة يوميًا، إلى جانب إصدار أوامر إنذار وإخلاء لعدد من البلدات الجنوبية.

استمرار التصعيد بين لبنان وحزب الله

وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التصعيد بين لبنان وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تسجيل إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات الشمال، بينها سقوط صاروخ في كريات شمونة، إضافة إلى استمرار استخدام الطائرات المسيرة، ما يعكس حالة من التصعيد المستمر واحتمالات توسع المواجهة خلال الفترة المقبلة.

