تصعيد إسرائيلي جديد.. إصابة عسكريين لبنانيين بمسيرة أطلقها الاحتلال

أعلن ​الجيش اللبناني اليوم، السبت، عن إصابة عسكريين بجروح بسبب غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على منطقة النبطية.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، "إصابة عسكريَّين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا (النبطية)، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدفت منطقة عسكرية قرب بلدة شوميرا الحدودية، قبل قليل، بينما تم اعتراض طائرة مسيرة أخرى.

ودقت صفارات الإنذار في شوميرا والبلدات المجاورة في الجليل الغربي خلال الحادث، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أطلقت طائرة مسيرة أخرى يُعتقد أنها تابعة لحزب الله صفارات الإنذار في منطقة الجليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الهدف الجوي المشبوه" لم يعبر الحدود، وعدم وقوع إصابات في الهجمات.