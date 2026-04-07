يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

علق الدبلوماسي السابق محمد صفا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإيران، معتبرًا أن تغيير اللغة المستخدمة في توصيف التهديدات لا ينعكس على جوهر الواقع أو خطورته.

وقال صفا إن الخطاب لم يعد يستخدم مصطلحات مباشرة مثل "قنبلة نووية"، بل بات يُستعاض عنها بعبارات من قبيل "حضارة بأكملها ستموت الليلة"، مشددًا على أن تبديل المفردات لا يغيّر من حقيقة المخاطر القائمة.

وأضاف أن تحذيراته السابقة في هذا المسار طرحت منذ نحو عشرة أيام دون استجابة تُذكر، محذرًا من استمرار تجاهل التطورات المتسارعة.

وأشار إلى أن أنماط التعامل مع الأزمات تتكرر في أكثر من ساحة، في إشارة إلى ما يجري في غزة ولبنان، مؤكدًا أن الصمت أو التأخر في التحرك قد يفاقم من تداعيات الأوضاع.

واختتم صفا تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل التحذيرات الدولية قد يؤدي إلى نتائج إنسانية وأمنية بالغة الخطورة.

وفي وقت سابق ، قال محمد صفا، لا أعتقد أن الناس تدرك حجم خطورة الوضع، حيث إن الأمم المتحدة تستعد لاحتمال استخدام أسلحة نووية في إيران.

لقد تخليت عن مسيرتي الدبلوماسية لتسريب هذه المعلومات، علّقت مهامي حتى لا أكون جزءًا من هذا الجرم أو شاهدًا عليه، في محاولة لمنع حدوث شتاء نووي قبل فوات الأوان.