الجيش الإسرائيلي: إيران ستستمر بإطلاق الصواريخ نحونا هذا المساء أيضا

أكد الجيش الإسرائيلي، أن إيران ستستمر بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل هذا المساء أيضا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أقدم الطيران الإسرائيلي الأمريكي على قصف كنيسًا لليهود في إيران، في استمرار للعدوان على الممتلكات المدنية والدينية للإيرانيين.

وقال مسؤول محلي إيراني بأن العدوان استهداف جسر للسكك الحديدية في المدينة جنوبي طهران، بينما قال حاكم مدينة خرمشهر بتعرض شركة أروندان لصناعة السفن في المدينة اليوم لهجمات أمريكية إسرائيلية.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر على طريق تبريز زنجان السريع، فيما لفت المساعد الأمني لمحافظ أصفهان بوقوع هجوم على جسر يحيى آباد للسكك الحديدية في مدينة كاشان.