وول ستريت جورنال: إيران تقطع العلاقات الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة

أكدت وول ستريت جورنال، أن إيران تقطع العلاقات الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت وول ستريت جورنال:" إيران توقف الاتصالات الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، من إمكانية حدوث تطورات خطيرة في إيران الليلة.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة (تروث سوشيال)، إن "حضارة كاملة قد تفنى الليلة، ولن تعود أبداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وأضاف: " الآن، وبعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام في إيران، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء ثوري رائع للغاية".