حضر العفريت ومش عارف يصرفه.. محمد سراج الدين يعلق على تهديد ترامب بالقضاء على ايران في ليلة واحدة

قال محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء ايران في ليلة واحدة امر غير منطقي و لن يحدث، مشيرا الي ان المشهد عبثي .



وكتب محمد زكريا عبر صفحته علي فيسبوك:"بمناسبة تهديدات ترامب وإعلان الثلاثاء وبعدين الأربعاء بمحو إيران من على الخريطة مفيش أي حاجة هتحصل من الكلام ده لأن باختصار وده تحليلي ووجهة نظري لهذا المشهد العبثي الرجل المختل ده ينطبق عليه الأن المثل المصري الشهير اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه".

واضاف :" هو صدر كوارث وأذي للعالم كله وأتخذ قرار متهور كارثي شبهه بلا دراسة وصدر أذى لدول الخليج بلا داعي اعتماداً على فزاعة إيران اللي خلقها هو والكيان الإرهابي اللي معاه والإعلام العالمي المتواطئ دائماً ان إيران هي الشيطان والخطر الأكبر على المنطقة بينما هذا الكيان الإرهابي القذر هو اللي شيطان المنطقة وإن إيران تمثل تهديد مباشر على دول الخليج عشان يحقق أهدافه القذرة :-

واكمل :"- ينهب أموال دول الخليج بأستخدام هذه الفزاعة وللأسف هما مساعدينه بكل قوة وحب على كده رغم الأضرار اللي حصلتلهم بسببه وأنا على فكرة مش مبسوط أكيد بأي ضرر او اعتداء على أي دولة خليجية والشعوب الخليجية والعربية أخواتنا وبالطبع الجاليات المصرية اللي هناك قبل أي حد بس للأسف الحكومات بالمباركة والثقة في هذا المختل عرضت بلادهم لهذا الخطر وكل الأضرار الجسمية بلا أي داعي ".

وتابع :"القضاء على أي دولة ممكن تهدد أمن الكيان الإرهابي المحتل مش دول الخليج خالص بدليل وجود إيران جغرافياً بجانب دول الخليج قرون ماضية ولم يحدث منهم أي هجوم أو ضرر لدول الخليج إلى أن جاء هذا المختل وبادر بالهجوم عليهم".

وأوضح :"نهب ثروات إيران ونفط إيران زي ما عمل في فنزويلا ودي أهم نقطة في القصة كلها وهو اعترف بها في تصريحات رسمية أكثر من مرة بمنتهى البجاحة ".

واشار :"لكن قد خانه غبائه وغروره أن هيحقق أهدافه بسهولة ويدمر إيران بمساعدة كل دول أوروبا الكبرى كمان يحدث دائماً مع أمريكا لكنه لم يجد أي مساندة أو دعم منهم المرة دي ووجد وفوجئ برجال حقيقين لسه عندهم نخوة وبيدافعوا عن نفسهم بكل قوة وهجوم مضاد قوي بجانب الذكاء السياسي في التعامل واستغلال مضيق هرمز والتهديد به كشريان طاقة لنقل النفط عالمياً ".

وأكد :"فبدأ يتراجع ويدعو لمفاوضات وقف الحرب وإيران مش متجاوبة ومصرين على موقفهم وبيهددوا بمضيق هرمز واستخدام القوة بالمثل أتجنن وبدأ يعمل تهديدات خايبة زي كده ومش هتحصل لأنه أجبن من أن هي تحصل بسببب توابعها الكارثية عليه وعلى الجميع اقتصادياً قبل ما يكون عسكرياً هو من الأخر حضر العفريت ومش عارف يصرفوا وده اختصار القصة اللي احنا فيها بسبب واحد مختل مهزق لقى نفسه فجأة في موقع قيادة العالم فاللأسف بغبائه عايز يدمر العالم لكن إن شاء الله ربنا غالب وينصر إيران عليه وعلى الكيان المحتل وأنا بالمناسبة مش قصة إيران معايا أنا قصة أي حد من الأخر ضدد هذا الكيان القذز فأنا معاه قلباً وقالباً أياً كان مين وأي حد متضامن معاهم وبيساعدهم فأنا ضده لو مين برضه من الأخر ".

وتابع:"طيب في النهاية رايحة على فين توقعي الأغلب بعد شد وجذب هيحصل في مرحلة ما هدوء ومفاوضات ومكاسب متبادلة وتجنب اكبر قدر ممكن من الخسائر ويمكن ده يتم المساعدة فيه بواسطة دول لها ثقلها في المنطقة زي مصر وتركيا وباكستان ".

واختتم قائلا:"وبالمناسبة في النهاية هفضل فخور وأقول دائماً الحمد لله ربنا يحفظ بلدي الحبيبة الآبية مصر وبثني جدا على دور القيادة السياسية المصرية في ملابسات هذه الحرب وغيرها ويكفي أننا بفضل الله الدولة الوحيدة الآمنة بالمنطقة الأن وده لو يرجع هيرجع لقوة جيشنا وحكمة القيادة السياسية في إعادة الثقل لدور مصر خارجياً مع كل الدول لأنه في النهاية هتجد أن علاقتنا بالفعل قوية وجيدة جداً بذكاء مع الجميع اللي هما أصلا كلهم ضد بعض في ماعدا الكيان المحتل طبعا وفي نفس الوقت كله بيعملك ألف حساب وده المطلوب جداً في المرحلة اللي احنا فيها ربنا يحفظ مصر دائماً".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، من إمكانية حدوث تطورات خطيرة في إيران الليلة.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة (تروث سوشيال)، إن "حضارة كاملة قد تفنى الليلة، ولن تعود أبداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وأضاف: " الآن، وبعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام في إيران، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء ثوري رائع للغاية".