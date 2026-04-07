نائب ترامب: لا يزال أمامنا وقت لتلقى ردا إيراني قبل الـ8 مساءً

زعم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في تصريحٍ له، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على إنهاء الحروب.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي: أمريكا تشعر بالثقة أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى ردا إيرانيا بحلول الثامنة مساء.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران إلى حد كبير و الإيرانيون لم يتحلوا بالسرعة في المفاوضات ولا يزالون كذلك.

وأردف جي دي فانس: الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات كثيفة بشأن إيران ولدى واشنطن أدوات للتعامل مع إيران لم نقرر استخدامها بعد.

في خلال ذلك، قال ترامب:"إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث.. 47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا.. والتغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق وتسود عقول مختلفة أكثر ذكاء وأقل تطرفا وسنرى ما سيحدث هذه الليلة التي تعد إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد.. ولدينا الآن تغيير شامل وكامل للنظام الإيراني فربما يحدث أمر رائع وثوري".