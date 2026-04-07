أمريكا تعترف بقصف خارك.. والاحتلال يضرب جسور وسكك حديد إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل شن ضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة هجمات واسعة على بنى تحتية للنظام الإيراني في عدة مناطق.



كشفت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: الضربات على خارك نفذتها الولايات المتحدة وحدها وليس إسرائيل و الأهداف التي ضربناها في جزيرة خارك شملت المخابئ ومحطة للرادار ومستودعا للذخيرة.



وذكر مصدر عسكري: إذا كانت السكك الحديدية الإيرانية تتعرض للقصف فإن الجيش الأمريكي ليس من ينفذها.

واعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف نحو 10 مقاطع سكك حديد وجسورا في إيران تستخدم لنقل أسلحة ومنصات صواريخ.



وقال التلفزيون الإيراني: جزيرة مينو الحدودية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران تعرضت اليوم لعدة هجمات ودوي انفجارات متتالية في مدينتي خرمشهر وعبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

