عاجل
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟

القسم الخارجي

مع تصاعد التهديدات الأمريكية الأخيرة، عاد ملف استهداف البنية التحتية في إيران إلى الواجهة، في تحول لافت يعكس اتساع نطاق المواجهة المحتملة من الأهداف العسكرية التقليدية إلى مفاصل الدولة الحيوية. 

يأتي ذلك في ظل تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية توجيه ضربات لمنشآت استراتيجية، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات واسعة تمس الحياة اليومية لملايين الإيرانيين.

 

قطاع الكهرباء في قلب الاستهداف

ويعد قطاع الكهرباء أحد أبرز البنى التحتية المهددة، نظراً لدوره المحوري في تشغيل مختلف قطاعات الدولة.

وتنتشر في أنحاء إيران شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة، تشكل العمود الفقري لإمدادات الكهرباء في المدن الكبرى والمناطق الصناعية.

في محيط العاصمة طهران، تبرز محطة "دماوند" كواحدة من أكبر محطات إنتاج الكهرباء، حيث تغذي العاصمة وضواحيها بالطاقة، ما يجعلها هدفاً ذا حساسية عالية في حال التصعيد. 

كما تمثل محطة "الشهيد رجائي" في محافظة قزوين حلقة وصل أساسية في شبكة الربط الكهربائي بين وسط وغرب البلاد، وتدعم النشاط الصناعي في هذا المحور الحيوي.

وفي الشمال، تلعب محطة "نكا" في محافظة مازندران دوراً رئيسياً في تأمين احتياجات المناطق المطلة على بحر قزوين من الكهرباء، ما يضمن استقرار الشبكة في تلك المنطقة. 

أما في الجنوب، فتكتسب مدينة بوشهر أهمية استثنائية لاحتضانها المحطة النووية الوحيدة لتوليد الكهرباء في إيران، وهو ما يمنحها بعداً استراتيجياً بالغ الحساسية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المطل على الخليج.

ولا يقتصر تأثير استهداف هذه المنشآت على انقطاع التيار الكهربائي فحسب، بل يمتد ليشمل تعطيل شبكات المياه والاتصالات، فضلاً عن شلل واسع في الأنشطة الصناعية والخدمية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة معيشية حادة داخل البلاد.

 

الجسور.. شرايين الحركة والتجارة

إلى جانب قطاع الطاقة، تبرز الجسور كأحد الأهداف الحيوية المحتملة، نظراً لدورها المركزي في ربط الأقاليم الإيرانية ببعضها البعض، فهذه المنشآت لا تقتصر أهميتها على تسهيل التنقل، بل تمثل شرايين رئيسية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

في محيط طهران، تؤدي الجسور دوراً محورياً في ربط العاصمة بمدينة كرج، ومنها إلى المناطق الشمالية الغربية، ما يجعلها ممراً أساسياً لحركة الأفراد والبضائع. وعلى المحور الشمالي، ترتبط العاصمة بساحل بحر قزوين عبر شبكة من الطرق الجبلية والجسور الحساسة، وهو ما يمنح هذه البنية أهمية استراتيجية مضاعفة.

أما في الاتجاهين الغربي والجنوبي، فتؤمن الجسور حركة النقل نحو المناطق الصناعية والحدودية، ما يجعل استهدافها مؤثراً بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، ويهدد بتعطيل سلاسل الإمداد الداخلية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النقل البري.

 

تصعيد يتجاوز الأهداف العسكرية

يعكس هذا التوجه نحو استهداف البنية التحتية تحولاً في طبيعة الصراع، حيث لم يعد مقتصراً على المنشآت العسكرية أو النووية، بل امتد ليشمل عناصر أساسية في استقرار الدولة. 

ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على الداخل الإيراني، من خلال التأثير على الخدمات الأساسية والحياة اليومية للسكان.

وفي ظل هذه المعطيات، تزداد المخاوف من أن أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى شلل واسع في قطاعات حيوية، ويُدخل البلاد في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والخدمي، مع انعكاسات قد تمتد إلى المنطقة بأسرها.

إيران الجسور الكهرباء ترامب حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

آيفون

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

وكالة ناسا

بعثة أرتيميس 2 بناسا تكشف عن صورة استثنائية للقمر

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أطلس الأوكرانية تتحدى الصخور.. وفورد متهمة بتضليل الجمهور

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد