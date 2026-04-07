انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إغلاق مضيق هرمز يصعد أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا

أ ش أ

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية اليوم "الثلاثاء"، بأن إيران تمنع منذ أسابيع مرور أي ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في إمدادات الغاز.

ومنذ بدء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، أصبح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، شبه مغلق عمليا أمام حركة الشحن العالمية.

وذكرت الوكالة الأمريكية فى تقريرها، أن ناقلتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال من قطر استعدتا لمغادرة الخليج العربي أمس الاثنين الماضي، إلا أنهما عادتا أدراجهما بعد ساعات قليلة.

وأكدت أن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال سجلت أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال مارس، في حين شهدت واردات آسيا أكبر انخفاض لها منذ عام 2022.

وتابعت، حول الصراع في الشرق الأوسط أن سوق الغاز الطبيعي المسال، التي كانت على وشك أن تشهد فائضا، تحولت إلى سوق تواجه احتمال نقص حاد.

وأضافت أن ذلك دفع المستهلكين للبحث عن بدائل، حيث بدأت دول مثل اليابان وبنجلاديش بالاعتماد بشكل أكبر على الفحم الأكثر تلويثًا للبيئة، في حين أنفقت تايوان مئات الملايين من الدولارات لتأمين شحنات عاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وتشير بلومبيرج إلى أن قطر اضطرت إلى إغلاق مصنع رأس لفان الضخم لتصدير الوقود عقب الهجمات الإيرانية التي وقعت الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سيمثل دفعة قوية، إذ سيسمح المرور الحر للبلاد بإرسال الشحنات المحملة بالفعل كما سيمكنها من تفريغ الوقود من مخازنها، بل والبدء في التخطيط لإعادة تشغيل أجزاء من مصنع التصدير.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن تكون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز جزءا من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وقال أمس الاثنين إن إعادة فتح المضيق أولوية قصوى.

وأغلقت إيران المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد أن وسعت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير نطاق الصراع.

وحذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول اليوم من أن العالم يواجه اضطرابا غير مسبوق في إمدادات النفط والغاز والأسمدة والبتروكيماويات بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، لكنه رجح أن تدفع الأزمة الدول إلى تسريع نشر الطاقة الشمسية والرياح والنووي وتمديد عمر المحطات القائمة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فهو نقطة عبور حيوية ، و يعد شريانا أساسيا للاقتصادات العالمية المعتمدة على الطاقة و أي اضطراب في حركة الملاحة فيه، يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة وزيادة المخاطر على الإمدادات العالمية.

وكالة بلومبيرج الأمريكية ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تفاقم النقص العالمي في إمدادات الغاز بدء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

