الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

باكستان تدين ضرب إيران محطات الطاقة بالسعودية.. وقطر تدين استهدافات البنية التحتية

اضطراب دولي يسبب غلق مضيق هرمز
محمد على

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تدين هجمات إيران بالصواريخ والمسيرات على منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

الخارجية الباكستانية

ذكرت الخارجية الباكستانية أن هجمات إيران انتهاك خطير لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وتصعيد يقوض الاستقرار الإقليمي.

 

الخارجية القطرية

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن ندعم الاشقاء في الوساطة ولا نساهم فيها بشكل مباشر وندين الانتهاكات الإيرانية في استهداف قطر  وكل دول المنطقة وهو ما يقول بأنه يجب أن يبدأ الحل بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة حيث أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع  خطورة استهداف البنى التحتية وندين أي استهدافات للبنى التحتية، و أكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع.


أضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلا وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة في ظل وجود حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصا مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية و لسنا طرفا في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعلين لخفض التصعيد ونتفق في المنطقة على أنه لا رابح من  الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع
ولسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان.
 

وأكد: الهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما نقلناه لوزير خارجية إيران وهناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات وأي اتفاق بشأن هرمز بعد الحرب  يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية ولا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته حيث أن هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور.

أردف : إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي ونعاني جميعا بسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل عبثي وإغلاق مضيق هرمز يهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالميا ومنذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر وندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع، و يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية ويجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.
 

الخارجية الباكستانية والمسيرات منشآت الطاقة المنطقة الشرقية بالسعودية السعودي الخارجية القطرية باكستان الأطراف الإقليمية الخطوط الحمر الأزمة الحالية

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
