تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري

كشف الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي المذاع عبر صد البلد، عن اكتشاف شركة إيطالية عن حقول غاز جديدة قبالة السواحل المصرية.

وكتب موسي ، على حسابه الشخصي فيس بوك :٠ عاااجل .. الحمد لله.. شركة إينى الإيطالية تعلن عن اكتشافات غاز جديدة قبالة السواحل المصرية بشرق المتوسط، وتبلغ التقديرات الأولية تريليونى قدم مكعب من الغاز و١٣٠ مليون برميل من المكثفات المصاحبة..

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن شركة إيني تعلن عن اكتشاف غاز قبالة السواحل المصرية.

وكشفت القناة نقلا عن رويترز، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعبة من الغاز و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

وفي وقت سابق أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي ترامب تحدث أكثر من مرة عن أن الثلاثاء سيكون حاسمًا بالنسبة لإيران، مردفًا: «قد لا يكون هناك اتفاق غدًا بشأن إيران، وقد يتم مد المهلة 24 ساعة أخرى، كما أن تصريحات ترامب التهديدية لـ إيران تكون ليلة الجمعة، ووعيده بمحو إيران يأتي من أجل الحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما تكون تصريحات التهديد يوم الاثنين من أجل خفض أسعار النفط».