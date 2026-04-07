أخبار التوك شو| سيناريو كارثي حال استهداف إيران بالنووي وخط غاز إسرائيل عاد للضخ لمصر بسعر أقل من العالمي

تحذيرات من أخطر 48 ساعة في الأزمة الإيرانية الأمريكية.. ودور مصري متسارع لاحتواء التصعيد

تشهد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، وسط حالة من الترقب الدولي لما قد تحمله الساعات المقبلة من قرارات حاسمة، في ظل تصاعد حدة التوترات واحتمالات الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة الحالية تُعد الأخطر في مسار الأزمة، مشيرًا إلى أن مهلة حاسمة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران تقترب من نهايتها، ما يجعل الساعات الـ48 المقبلة مفصلية في تحديد اتجاه الأحداث، سواء نحو التهدئة أو التصعيد.

وخلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح أن التحركات الدبلوماسية تتسارع على أكثر من محور، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا نشطًا بالتنسيق مع باكستان، للوصول إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن.

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن طهران لم تعقد أي اتفاقيات جدية مع أمريكا، مشيرًا إلى أن التصريح الوحيد الذي خرج منها كان لباكستان للرد على هذه الاتفاقيات.

درة: مشهد إصابتي بالسرطان في نهاية أحداث مسلسل علي كلاي تم تصويره بمنتهى الصدق

قالت الفنانة درة، إن مشهد إصابتها بالسرطان في الحلقة ٢٩ وكنت مصدومة جدا وحزينة وتم تصويرها وبها قدر كبير من الصدق وكانت ميادة لا تصدق ، حتي استسلمت لتلك الحالة وكنت متأثرة جدا بهذه الحالة ، وان شخصية المعلمة ميادة هي شخصية قوية ولديها جبروت وهناك عدد كبير من الناس لا يحبون تلك الشخصية وهناك من يري ان السن يجب ان تكون قوية ، وحبها لعلي كلاي دمرها.

وأضافت درة، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا الدور اتمني ان يكون نقلة في حياتي الفنية وردود الفعل أسعدتني وهذا الدور يحملني مسئولية اختيار الأدوار المقبلة وانا لا احب تكرار الشخصية في أعمال اخري ، وكواليس العمل كانت رائعة وبها قدر من الحب وكنا مثل أسرة واحدة ، والمخرج محمد عبد السلام شخص قيادي وكنا نتسابق للوصول الي افضل شئ ، وفور انتهاء التصوير وهو اليوم الأخير لم اكن متواجدة بحيث انني لم اكن لدي تصوير ولهذا لم اظهر في الصور لختام التصوير ولكن ليس معني ذلك ان هناك خلافات بيني وبين فريق العمل.

أحمد أبو زهرة يكشف حالة والده الصحية: فيه مشكلة في الرئة سببت مشاكل بالتنفس

أكد أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية لوالده لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور ملحوظ، موضحًا أن المشكلة الرئيسية ما زالت تتعلق بنقص الأكسجين والتنفس.

إحنا في أشد الحاجة لها.. عمرو أديب: بقالنا 10 سنين مش عارفين نعمل قانون للمحليات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المجالس المحلية في أي دولة هي أساس إدارة المدن وإحداث التنمية فيها .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بقالنا 10 سنين مش عارفين نعمل قانون للمحليات والمجالس المحلية في أي دولة في العالم هي أساس إدارة المدن ".

وتابع عمرو اديب:" المحليات لها علاقة بالتموين والصحة والتعليم في كل محافظة"، مضيفا:" المجالس المحلية بتخلي الناس تحكم نفسها ".

طاقة الشيوخ: خط غاز إسرائيل عاد للضخ إلى مصر بسعر أقل من السعر العالمي

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي ترامب تحدث أكثر من مرة عن أن غد الثلاثاء سيكون حاسمًا بالنسبة لإيران، مردفًا: «قد لا يكون هناك اتفاق غدًا بشأن إيران، وقد يتم مد المهلة 24 ساعة أخرى، كما أن تصريحات ترامب التهديدية لـ إيران تكون ليلة الجمعة، ووعيده بمحو إيران يأتي من أجل الحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما تكون تصريحات التهديد يوم الاثنين من أجل خفض أسعار النفط».

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدور المصري يسابق الزمن، بالتنسيق مع باكستان، من أجل الوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا.

أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجهت ضربة نووية إلى إيران لن تتأثر مصر نهائيًا، ولن تصل إليها أي إشعاعات، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر سيكون على دول الخليج.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات القادمة هي أخطر 48 ساعة بشأن إيران، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أن المهلة الممنوحة لإيران للموافقة على المطالب تنتهي غدًا.

حاتم نجيب: وفرة المعروض تدفع أسعار الخضروات والفاكهة للتراجع مع بداية الموسم الصيفي

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة كبيرة في الخضروات والفاكهة مع دخول الموسم الصيفي وزيادة الإنتاج، ما ساهم في توازن العرض والطلب وبدء تراجع الأسعار تدريجيًا.

وقال حاتم نجيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مؤشرات سوق العبور مطمئنة، مع توقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بمبادرات حكومية ومنافذ بيع متنوعة وفرت السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع أن الدولة عززت إتاحة السلع عبر عدد من المبادرات والمنافذ، من بينها مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وهو ما أتاح بدائل متعددة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار مناسبة.