حاتم نجيب: وفرة المعروض تدفع أسعار الخضروات والفاكهة للتراجع مع بداية الموسم الصيفي

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة كبيرة في الخضروات والفاكهة مع دخول الموسم الصيفي وزيادة الإنتاج، ما ساهم في توازن العرض والطلب وبدء تراجع الأسعار تدريجيًا.

وقال حاتم نجيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مؤشرات سوق العبور مطمئنة، مع توقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بمبادرات حكومية ومنافذ بيع متنوعة وفرت السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع أن الدولة عززت إتاحة السلع عبر عدد من المبادرات والمنافذ، من بينها مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وهو ما أتاح بدائل متعددة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار مناسبة.