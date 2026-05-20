السنغال تسحب اللقب من المغرب.. حقيقة وثيقة تهز أمم أفريقيا

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثيقة مثيرة للجدل، تفيد بأن منتخب السنغال استعاد رسميًا لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية، يقضي بسحب البطولة من منتخب المغرب.

وتداول المستخدمون صورة لوثيقة تحمل شعار المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، مع ادعاءات بأن القضية حُسمت لصالح السنغال، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الجماهير الرياضية في إفريقيا، خاصة أن نهائي البطولة كان قد شهد أحداثًا مثيرة واستثنائية.

كانت المباراة النهائية بين المغرب والسنغال انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في لقاء شهد توترًا كبيرًا في الدقائق الأخيرة.

توقفت المباراة لفترة قاربت 10 دقائق بعدما احتج لاعبو السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الحاسمة من المواجهة.

