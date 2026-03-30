شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم بـ 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية يرجع إلى عوامل موسمية ومناخية، مشددًا على أن هذه الزيادة مؤقتة وستنتهي قريبًا مع دخول موسم الإنتاج الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار الطماطم وصلت إلى مستويات مرتفعة نتيجة انتهاء الموسم الشتوي، إلى جانب تأثر بعض الزراعات بآفات وتغيرات مناخية أدت إلى انخفاض المعروض في الأسواق، وهو ما تسبب في حدوث فجوة سعرية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق التوازن داخل السوق من خلال ضخ كميات من الطماطم بأسعار التكلفة داخل المجمعات الاستهلاكية، بالتعاون مع وزارة التموين، حيث يتم طرح الكيلو بسعر نحو 21.5 جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف أن الطماطم من السلع سريعة التلف، وهو ما يمنع احتكارها، مؤكدًا أن زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة ستؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب.