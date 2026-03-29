انفراجة في أسعار الطماطم.. تراجع ملحوظ وبشائر بمزيد من الانخفاض قريبا

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أن أسعار الطماطم بدأت في التراجع تدريجيًا بعد الارتفاعات الأخيرة، حيث انخفضت أسعار الجملة من مستويات تراوحت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو إلى نحو 15–25 جنيهًا حاليًا.

تأثيرات التغيرات المناخية

وأوضح النجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن موجة الغلاء السابقة لم تكن نتيجة أزمة حقيقية، بل جاءت بسبب فترة انتقالية بين موسمين زراعيين، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج، ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل مؤقت.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من الطماطم عبر المنافذ المختلفة بأسعار التكلفة، وهو ما ساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق قدر من الاستقرار في الأسواق.

انتظام التوريد وتحسن الإنتاج

وأضاف أن دخول العروة الصيفية للأسواق يمثل عاملًا مهمًا في زيادة المعروض، متوقعًا أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال أسبوعين على الأكثر مع انتظام التوريد وتحسن الإنتاج.

ارتفاع أسعار السولار

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السولار، أوضح أن تأثيره على الأسعار سيكون محدودًا، مؤكدًا أن زيادة المعروض تظل العامل الأساسي في ضبط الأسواق وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.