إحنا في أشد الحاجة لها.. عمرو أديب: بقالنا 10 سنين مش عارفين نعمل قانون للمحليات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المجالس المحلية في أي دولة هي أساس إدارة المدن وإحداث التنمية فيها .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بقالنا 10 سنين مش عارفين نعمل قانون للمحليات والمجالس المحلية في أي دولة في العالم هي أساس إدارة المدن ".

وتابع عمرو اديب:" المحليات لها علاقة بالتموين والصحة والتعليم في كل محافظة"، مضيفا:" المجالس المحلية بتخلي الناس تحكم نفسها ".

واكمل عمرو اديب :" في أي مكان في العالم يتم انتخاب أعضاء المجلس المحلي من الناس والأهالي"، مضيفا:" المحليات تسهم في تواجد كوادر مستقبلية لمجلس النواب وإحنا في أشد الحاجة لها الآن ".



