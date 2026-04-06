وكيل أفريقية النواب: تشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية خطوة حاسمة نحو تمكين المحافظات وتعزيز كفاءة الخدمات

ثمن النائب أشرف سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، قرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية تضم نخبة من النواب والخبراء والمتخصصين، لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وصياغة مسودة جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية وجادة من البرلمان لحسم أحد أهم الملفات التشريعية المؤجلة منذ سنوات.

وأكد “سليمان”، في بيان، أن التحرك البرلماني جاء في توقيت بالغ الدقة، بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت مشروع القانون المقدم من الحكومة داخل أروقة اللجنة، وهو ما استدعى إعادة تقييم شاملة، تضمن الوصول إلى قانون متوازن، قابل للتطبيق، ويعبر عن احتياجات الواقع المحلي وتحدياته.

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية بمشاركة نواب وخبراء يمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الرؤية التشريعية والخبرة الفنية، بما يضمن الخروج بتشريع يعالج أوجه القصور المتراكمة في منظومة الإدارة المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات المحورية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، لارتباطه الوثيق بالخدمات الأساسية والتنمية المحلية، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آليات واضحة لتفعيل اللامركزية، ومنح المحافظات صلاحيات حقيقية في إدارة مواردها واتخاذ القرار.

وأكد أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة أضعف من أدوات الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وهو ما يفرض أن يتضمن القانون المرتقب نصوصًا حاسمة تعيد تفعيل هذه المجالس، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعيد للمواطن دوره في متابعة وتقييم الأداء المحلي.

وشدد على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يضم مختلف الأطراف المعنية من خبراء وإداريين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان تحقيق توافق وطني حقيقي حول هذا التشريع المهم، بما يدعم استقراره واستدامة تطبيقه.

واختتم بالتأكيد على أن البرلمان ماضٍ في إصدار قانون عصري للإدارة المحلية، يواكب متطلبات المرحلة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.