برلماني: قانون الإدارة المحلية الجديد ليس جديدا ويحقق تنظيما ومحاسبة للإدارات المحلية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الذي تم مناقشته اليوم وتم تقديمه من الحكومة ليس بجديد، وقد قدم في عام 2016، وتم العمل على القانون لمدة 4 سنوات وتم تغييره بشكل كامل.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أنها لا تتمسك بالقانون وتركت الحرية لمجلس النواب في المناقشة الكاملة.

وتابع أن قانون الإدارة المحلية يتفق مع القانون والدستور، إضافة إلى أنه يحقق الأهداف العامة، بتحديد إختصاصات الإدارة المحلية، ووضع قواعد للعمل، ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أنه تم وضع موارد مالية للإدارات المحلية في المحافظات في القانون