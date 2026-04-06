أحمد موسى: مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الأمريكية الايرانية من أجل الإخوة العرب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات القادمة هي أخطر 48 ساعة بشأن إيران، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أن المهلة الممنوحة لإيران للموافقة على المطالب تنتهي غدًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدور المصري يسابق الزمن، بالتنسيق مع باكستان، من أجل الوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا.

وأضاف أن الصحف العالمية تتحدث عن الدور المصري والموقف المصري، قائلًا: "أنا لا تعنيني إيران، أنا كل اللي يهمني ويهمونا كلنا دولنا العربية الشقيقة".

وتابع: "محطات الطاقة النووية والمياه والكهرباء، كل ده هينتهي لو ضربت أمريكا غدًا، ولو خلصت الحرب غدًا سيكون تم الاتفاق، انتوا عارفين عشان الأسعار ترجع بعد الحرب حد أدنى 4 أشهر، لأن الموضوع ليس سهلًا ولا بسيطًا، لأن عقبال ما التوريد يرجع تاني ودول العالم تبدأ ترجع من تاني هياخد وقت".

وأوضح أن نداء الرئيس السيسي لترامب من أجل إيقاف الحرب لإنقاذ الإنسانية لأن العالم كله بيدفع فاتورة الحرب.