القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي أيمن عطية منصب المحافظ بحضور السفير الفرنسي ونخبة من القيادات

شهدت القنصلية الفرنسية بمدينة الإسكندرية احتفالية رسمية لتقديم التهنئة للمهندس أيمن عطية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للمدينة، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه والقنصل الفرنسي لينا بلان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وجاءت الفعالية في أجواء رسمية متميزة تعكس قوة العلاقات والتعاون المشترك، وسط مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة الرياضية ، في لقاء يؤكد أهمية التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما تم تقديم درع تذكاري مقدم من الأستاذ محمد أحمد سلامة إلى السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وإلى السفير الفرنسي السيد إيريك شيفلر، وكذلك إلى القنصل الفرنسي السيدة لينا بلان، تقديرًا لدورهم وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك.