بعد استبعاده لفترة.. محمود علاء يعود لمباريات الاتحاد السكندري ويظهر أمام الجونة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد استبعاده لفترة بسبب خلافه مع تامر مصطفى المدير الفني لزعيم الثغر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمود علاء شارك في المباراة الودية أمام السلوم والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة (٧-١)، مؤكدًا أن اللاعب سيعود إلى قائمة الفريق أمام الجونة في الدوري الممتاز".

مباراة الاتحاد أمام فاركو

تعادل فريقا الاتحاد السكندري وفاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول بين الاتحاد السكندري ونظيره فريق فاركو بالتعادل السلبي.

وشهدت مجريات اللقاء إلغاء هدف لفاركو تم تسجيله في شباك الاتحاد السكندري بداعي التسلل.

كما شهدت المباراة حصول عدة لاعبين على بطاقات صفراء منهم كريم الديب وأحمد البحراوي من الاتحاد السكندري وأحمد محمود وجابر كامل من فاركو.

ومرر محمد مجدي أفشة كرة ماكرة إلي عبدالرحمن مجدي ليسددها لكن حارس فاركو نجح في التصدي لها ليحرم زعيم الثغر من هدف محقق.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء تسجيل فريق الاتحاد السكندري هدفا قاتلا في شباك فاركو.

فيما نجح فريق فاركو في إدراك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في شباك الاتحاد السكندري.