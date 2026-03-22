في مباراة دراماتيكية.. فاركو يتعادل مع الاتحاد 1_1 في الدوري

تعادل فريقا الاتحاد السكندري وفاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول بين الاتحاد السكندري ونظيره فريق فاركو بالتعادل السلبي.

وشهدت مجريات اللقاء إلغاء هدف لفاركو تم تسجيله في شباك الاتحاد السكندري بداعي التسلل.

كما شهدت المباراة حصول عدة لاعبين على بطاقات صفراء منهم كريم الديب وأحمد البحراوي من الاتحاد السكندري وأحمد محمود وجابر كامل من فاركو.

ومرر محمد مجدي أفشة كرة ماكرة إلي عبدالرحمن مجدي ليسددها لكن حارس فاركو نجح في التصدي لها ليحرم زعيم الثغر من هدف محقق.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء تسجيل فريق الاتحاد السكندري هدفا قاتلا في شباك فاركو.

فيما نجح فريق فاركو في إدراك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في شباك الاتحاد السكندري.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:

محمود جنش ـ خالد عبد الفتاح ـ مصطفي ابراهيم ـ عبد الرحمن جودة ـ عبد الغني محمد ـ سيفوري ايزاك ـ محمود عماد ـ أفشة ـ عبد الرحمن مجدي ـ يسري وحيد ـ مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يحتل فاركو المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.