رئيس نادي الاتحاد السكندري يوجه رسالة لـ جماهير النادي قبل مواجهة فاركو

وجه محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة لـ جماهير النادي قبل مواجهة فاركو.

وكتب محمد سلامة عبر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جماهير الاتحاد السكندري العظيمة ،أنتم دائمًا كلمة السر والداعم الحقيقي للفريق في كل الأوقات، و وجودكم هو الفارق الكبير الذي يصنع الروح والانتصار ، ثقتنا فيكم بلا حدود، ودائمًا ما تثبتون أنكم السند القوي لهذا الكيان الكبير".

وتابع :"نستعد جميعًا لمساندة الفريق في مباراته الهامة أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد الإسكندرية، في لقاء يحتاج إلى تواجدكم ودعمكم المعتاد".

وأكمل :و يعلن مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ محمد أحمد سلامة رئيس النادي عن تقديم الدعم للمباراة و توفير التذاكر بشكل مجاني و بالتنسيق الكامل مع السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم الاستاذ ابراهيم شعبان نائب رئيس النادي و المهندس محمد الحلو، النائب أحمد رأفت، الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذ هشام التركي ، الأستاذ محمد رمضان، الأستاذ سامي بطيئة ، و ستكون المواعيد كالأتي :

يبدأ من اليوم حتى الساعة 10 مساءً بنادي الاتحاد – بوابة 4 (فرع الشاطبي) ، كما يستمر يوم المباراة غدا من الساعة 2 ظهرًا وحتى 6 مساءً".

وأختتم :"واثقون أنكم ستكونون على العهد دائمًا، وأن دعمكم سيظل الدافع الأكبر للفريق لمواصلة المشوار وتحقيق الانتصارات. معًا يدًا بيد من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر".

ويود مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن يوضح لجماهير النادى العريقة و للرأى العام أنه قد تم رفع قرار إيقاف القيد المؤقت الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك بعد الانتهاء من سداد المستحقات المالية الخاصة بالإيفوارى كرامو كوامى، أحد اللاعبين المحترفين السابقين بالفريق الأول لكرة القدم.

وفى هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادى أن يطمئن جماهير الاتحاد السكندرى ومحبيه بأن الملف قد تم إغلاقه بشكل نهائى بعد سداد المستحقات واستكمال إجراءات التحويل، وهو ما ترتب عليه قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم برفع تعليق القيد عن النادى وعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل.

وفى ذات السياق، يشير مجلس الإدارة إلى أنه قد تم فتح تحقيق داخلى شامل للوقوف على ملابسات ما حدث ، وقد انتهى التحقيق إلى ثبوت عدم مسئولية إدارة شئون اللاعبين بالنادى بشكل كامل عن هذا الأمر.

ويجدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تأكيده على حرصه الكامل على الحفاظ على استقرار النادى وسمعته، والعمل الدائم بما يليق بتاريخ ومكانة هذا الكيان العريق وجماهيره الوفية.