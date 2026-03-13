الاتحاد السكندري يعلن رسمياً رفع إيقاف القيد .. وإغلاق ملف كوامي

يود مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن يوضح لجماهير النادى العريقة و للرأى العام أنه قد تم رفع قرار إيقاف القيد المؤقت الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك بعد الانتهاء من سداد المستحقات المالية الخاصة بالإيفوارى كرامو كوامى، أحد اللاعبين المحترفين السابقين بالفريق الأول لكرة القدم.

وفى هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادى أن يطمئن جماهير الاتحاد السكندرى ومحبيه بأن الملف قد تم إغلاقه بشكل نهائى بعد سداد المستحقات واستكمال إجراءات التحويل، وهو ما ترتب عليه قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم برفع تعليق القيد عن النادى وعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل.

وفى ذات السياق، يشير مجلس الإدارة إلى أنه قد تم فتح تحقيق داخلى شامل للوقوف على ملابسات ما حدث ، وقد انتهى التحقيق إلى ثبوت عدم مسئولية إدارة شئون اللاعبين بالنادى بشكل كامل عن هذا الأمر.

ويجدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تأكيده على حرصه الكامل على الحفاظ على استقرار النادى وسمعته، والعمل الدائم بما يليق بتاريخ ومكانة هذا الكيان العريق وجماهيره الوفية.