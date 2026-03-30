بدأت بألفاظ خارجة.. القصة الكاملة لأزمة قمة السلة بين الزمالك والاتحاد السكندري

تحولت قمة كرة السلة بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري من مواجهة فنية قوية في نصف نهائي دوري سوبر السلة إلى أزمة ساخنة امتدت خارج أرض الملعب بعد الواقعة التي كان بطلها لاعب الاتحاد يوسف شوشة وتسببت في تفجير حالة من الغضب داخل القلعة البيضاء.

شهدت المباراة الثالثة في سلسلة نصف النهائي إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوز مهم بنتيجة 108-103 ليتقدم في السلسلة بنتيجة 2-1 في نظام (Best of 5) الذي يمنح بطاقة التأهل للفريق الفائز بثلاث مباريات.

ورغم قوة اللقاء فنيًا وتكافؤ الأداء إلا أن الأجواء توترت في لحظات حاسمة لتتحول المواجهة من صراع رياضي إلى أزمة انضباطية أثارت جدلاً واسعًا داخل الوسط الرياضي.

ألفاظ خارجة عن النص

اندلعت الأزمة خلال مجريات اللقاء بعدما صدرت من يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري ألفاظ غير لائقة تجاه لاعبي الزمالك ما اعتبره مسؤولو القلعة البيضاء تجاوزًا غير مقبول في مباراة بحجم نصف نهائي الدوري.

وعلى الفور أعلن الزمالك في بيان رسمي تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة اعتراضًا على ما بدر من اللاعب وحرصًا – بحسب البيان – على حماية الروح الرياضية داخل المنافسات.

عقوبة رسمية.. ولكن هل تكفي؟

وفي تحرك سريع قرر الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية على اللاعب بلغت 50 ألف جنيه في محاولة لاحتواء الموقف وفرض الانضباط.

لكن القرار لم ينه الجدل إذ تمسك الزمالك بموقفه مؤكدًا الاستمرار في تقديم الشكوى الرسمية ما يفتح الباب أمام احتمالية تصعيد العقوبة أو اتخاذ إجراءات إضافية.

اعتذار شوشة

في المقابل سارع يوسف شوشة إلى تقديم اعتذار علني عبر حسابه الرسمي أعرب فيه عن أسفه لما بدر منه خلال المباراة مؤكدًا أن تصرفه جاء بدافع الحماس الزائد دون نية للإساءة.

وأكد اللاعب احترامه الكامل لنادي الزمالك وجماهيره واستعداده لتحمل أي عقوبة تصدر بحقه في محاولة لتهدئة الأجواء قبل استكمال السلسلة الحاسمة بين الفريقين.

هل يكتفي الزمالك بالعقوبة؟

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن: هل يكتفي الزمالك بالغرامة المالية التي أقرها اتحاد السلة؟

مصادر داخل نادي الزمالك أكدت أن إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لا تنوي التراجع حيث ترى أن الواقعة تتطلب موقفًا أكثر حزمًا خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المباريات ما قد يدفع نحو المطالبة بعقوبات إضافية مثل الإيقاف أو تشديد الجزاءات التأديبية.

يأتي هذا الموقف في إطار سعي الزمالك للحفاظ على الانضباط داخل المنافسات ومنع تكرار مثل هذه الوقائع في المباريات الكبرى.