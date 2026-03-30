اتحاد السلة يغرم يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الموافقة على المقترح المقدم من لجنة المسابقات التي يشرف عليها محمد فتحي، بتوقيع عقوبة تأديبية على يوسف شوشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بتغريمه 50 ألف جنيه.

وذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري اليانز الممتاز.



شكوى الزمالك



قرر مجلس إدارة الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة ضد يوسف شوشة لاعب فريق الاتحاد السكندري، لما بدر من اللاعب من ألفاظ بذيئة تجاه لاعبي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ثالث مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.