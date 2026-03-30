حالة وحيدة تضمن مشاركة الزمالك في بطولة دوري السوبر الإفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" عن نيته لعودة منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة وسط محاولات للحصول على رعاه.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل البطولة وعدد الأندية المشاركين فيها ونظامها أو تحديد موعد عودتها.

وقال الإعلامي أحمد شوبير: حال أقيمت البطولة بنظام التصنيف سيخرج الزمالك من القائمة لكن في حال حقق الكونفيدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي يتجاوز الأبيض منافسه بيراميدز في التصنيف.

وأردف: الكاف لا يعرف أي نظام حتى اللحظة ولكن نتمنى مشاركة ثلاث أندية من مصر بدل من تطبيق قاعده فريقان فقط من بلد واحده

وأقيمت بطولة الدوري الإفريقي “ السوبر الإفريقي” في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق مقسمة لى 3 مجموعات وفق التوزيع الجغرافي بحد أقصى 3 فرق لكل دولة

حقق صن دوانز لقب البطولة بعد الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين