تُقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات لموسم 2025-2026.

ويُقام الدور النهائي بمشاركة 6 فرق، هي: الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، دلفي، سبورتنج، ووادي دجلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة

وتشهد الجولة الخامسة والتي تُقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً، والتي تحدد نتيجتها الفائز باللقب، حيث يحصل الفريق الفائز بالمباراة على لقب الدوري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بواقع 4 انتصارات لكل منهما.

ويسبق لقاء القمة، مواجهة وادي دجلة والمقاولون في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، فيما يلتقي سبورتنج نظيره دلفي في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك.