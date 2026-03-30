لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة

تُقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات لموسم 2025-2026.

ويُقام الدور النهائي بمشاركة 6 فرق، هي: الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، دلفي، سبورتنج، ووادي دجلة.

وتشهد الجولة الخامسة والتي تُقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد نتيجتها الفائز باللقب، حيث يحصل الفريق الفائز بالمباراة على لقب الدوري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بواقع 4 انتصارات لكل منهما.

ويسبق لقاء القمة، مواجهة وادي دجلة والمقاولون في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، فيما يلتقي سبورتنج نظيره دلفي في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.