هاني رمزي: محمد عبدالله يمتلك إمكانيات لا يملكها الأهلي.. وإبراهيم عادل صفقة من العيار الثقيل

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن سوق الانتقالات في مصر يشهد مبالغة كبيرة في أسعار اللاعبين، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات لا تعكس المستوى الفني الحقيقي داخل الملعب.

وقال هاني رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"كان لديّ وجهة نظر بأن أحمد سيد زيزو لاعب كبير ويمتلك خبرات، وكان لاعبًا حرًا، وكان من الأفضل انضمامه إلى الأهلي، لكن ليس بالأرقام التي تم تداولها في عقده."

وأضاف:"عقود اللاعبين في مصر أصبحت مبالغًا فيها بشكل كبير، والأرقام الحالية لا تتناسب مع مستوى الدوريات الأوروبية وأسعار اللاعبين في مصر لا تعبر عن مردودهم الفني داخل الملعب."

وعن بعض القرارات الانضباطية، قال:"كان من المفترض أن تكون العقوبة الموقعة على إمام عاشور أكبر من ذلك."

وتحدث عن الصفقات المحتملة، قائلًا:"إبراهيم عادل لاعب مميز، وسيكون إضافة قوية للأهلي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تجديد أعمار لاعبي الأجنحة، لأن بعضهم تجاوز السن المناسب."

وأضاف:"إذا تم التعاقد معه مقابل 2 مليون يورو، فسيكون ذلك رقمًا جيدًا، نظرًا لصغر سنه وقدرته على إفادة الفريق مستقبلًا، وكنت أتمنى احترافه في أوروبا بعد الأولمبياد."

واختتم برأيه في بعض اللاعبين، قائلاً:"لا أؤيد عودة أحمد عبدالقادر إلى الأهلي، لأنه سبق له التواجد ولم يقدم الإضافة المطلوبة، كما أن مشكلته الأساسية رغبته المستمرة في المشاركة."

وأكمل:"أرى أن محمد عبدالله هو الأجدر بالعودة، لأنه لاعب مفيد، ويمتلك مواصفات الجناح الأيمن الأيسر (أشول)، وهو مركز نادر، ورحيله كان قرارًا غير موفق، وقد يكون مكسبًا كبيرًا للأهلي في حال عودته."