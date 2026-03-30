حسام عاشور: فايلر لن يعود للأهلي.. وأخطأت في حق مجلس الأحمر

اكد حسام عاشور نجم الأهلي السابق، أنه اخطا في الفيديو الشهير الذي نشره ضد مجلس ادارة النادي الاهلي

وقال عاشور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الفيديو اللي عملته ضد الاهلي مكنش صح، واللي خلاني اعمل كده كنت عاوز اعمل ماتش اعتزالي.. والتوقيت اللي عملت فيه الفيديو كان غلط جدا

واضاف: كنت عاوز اللعب سنه كمان.. كنت عاوز ابقي اكتر لاعب في العالم اخد بطولة دانيل الفيش كان ٤١ وانا ٣٩ كنت قريب جدا

وتابع: كنت قادر على الاستمرار في الملاعب وحزنت لعدم استمرار ي مع الاهلي بسبب عدد البطولات



وواصل: فايلر قالي لما عرف اني ٣٦ بطولة قالي مش كفاية كده! استغربت تصريحه . وفايلر مقعدتش كتير فمكنش فيه عداوات ، وصعب عودة فايلر