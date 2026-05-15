مكافحة الإدمان: 35 مركزا علاجيا مجانيا لخدمة المدمنين بالمحافظات

أكد مدحت وهبة، أن الدولة توسعت بشكل كبير في خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، موضحًا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يمتلك حاليًا 35 مركزًا علاجيًا موزعة على 20 محافظة، لتقديم الرعاية المجانية للمرضى وفق أحدث المعايير العلاجية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج شكل تاني على قناة صدى البلد، أن المراكز تقدم خدمات متكاملة تشمل علاج جميع أنواع الإدمان، خاصة المخدرات التخليقية التي وصفها بالأشد خطورة.

وأشار إلى أن جهود الصندوق لا تتوقف عند العلاج فقط، بل تمتد إلى تنفيذ حملات وبرامج توعوية تستهدف حماية الشباب من الوقوع في دائرة التعاطي، لافتًا إلى أن المراكز استقبلت أكثر من 55 ألف حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ما بين مرضى جدد وحالات متابعة.

وأضاف أن رحلة العلاج تبدأ بسحب السموم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، يليها التأهيل النفسي والاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي، بهدف مساعدة المتعافين على العودة للحياة الطبيعية وتقليل فرص الانتكاسة.

التخلص من الإدمان

وشدد على أن العلاج يتم في سرية كاملة ودون أي مساءلة قانونية، مؤكدًا أن نجاح التعافي يرتبط بوجود رغبة حقيقية لدى المريض في التخلص من الإدمان.