الأهلي يحتفل ويدعم جماهيره ولاعبيه بصورة مميزة: تعيش القلعة الحمراء

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك صورة مميزة جمعت بين لاعبي الفريق وجماهير القلعة الحمراء، في مشهد يعكس قوة العلاقة بين الطرفين.

وجاءت الصورة مصحوبة بعبارة “يعيش الأهلي”، في رسالة تحمل معاني الانتماء والدعم المستمر، سواء من داخل الملعب أو من المدرجات.

يستعد فريق الأهلى ، لمواجهة سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 7 أبريل المقبل، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وأعلنت رابطة الأندية ، عن مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري والتي جاءت كالتالي :

الجولة الأولى يوم الثلاثاء 07-04-2026

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية يوم السبت 11-04-2026

الأهلي × سموحة – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة يوم الإثنين 27-04-2026

بيراميدز × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة.