تعليق مثير من فرج عامر على تواجد وسام أبو علي في مصر واحتمالات انتقاله للأهلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق على تواجد اللاعب وسام أبو علي في مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن اللاعب جاء لمتابعة شقته في القاهرة

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “وسام أبو علي كان موجودا في مصر بحجة أنه بيتابع شقتة اللي اشتراها في مصر ، احتمال كبير إنه هيلعب الموسم القادم في مصر وجاي علشان يتفق علي اللعب ، وأتمني يعود للأهلي ، في نفس الوقت أتوقع أن يرحل بديلا عنه لاعب مهم في الدوري المصري إلى الدوري الأمريكي بعرض لايقل عن ٨ مليون دولار”.

أثار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، الكثير من التساؤلات حول مستقبله الكروي بعد أن نشر صورًا على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهر وسام أبو علي وهو يستعرض منزله الجديد في القاهرة، ما دفع البعض للربط بين ذلك وإمكانية عودته إلى الدوري المصري قريبًا.

وسبق أن خاض وسام أبو علي فترة ناجحة مع الأهلي، وكان الأكثر تميزا في النواحي الهجومية، وتسبب رحيله في أزمة بمركز المهاجم الصريح داخل صفوف المارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي أعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات مكثفة، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار كحوافز إضافية، فضلًا عن احتفاظ النادي بنسبة 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.