الأهلي يرد على قطع إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أن النادي الأهلي حسم، مستقبل يلسن كامويش، مهاجم الفريق الحالي، المنضم إليه على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي وافق على طلب ترومسو النرويجي لقطع إعارة يلسين كامويش".

وكان الأهلي تعاقد مع كامويش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لحل أزمة الهجوم التي يُعاني منها الأحمر، لكن اللاعب لم ينجح في حجز مكانة أساسية بتشكيل الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي، بعد الهزيمة أمامه ذهابا بهدف دون رد، والخسارة في العودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.