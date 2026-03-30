محمد فاروق: الأهلي يوقع عقوبة مالية على كامويش

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ، الأنجولي الأصل ، ولاعب منتخب كاب فيردي ، يلسن كامويش، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام النرويجية.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: إدارة الكرة بالنادي الأهلي استقرت على معاقبة يلسن كامويش مهاجم الفريق ، بعد خروجه بتصريحات انتقد خلالها الأوضاع داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن التدريبات في الأهلي أقل جهدًا مقارنة ببعض الأندية الأخرى، وهو ما اعتبرته الإدارة تجاوز غير مقبول.

وتابع : قيمة العقوبة المالية التي سيفرضها مجلس إدارة النادي الأهلي على كامويش ، ستتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف دولار، في إطار فرض حالة من الانضباط داخل الفريق والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.

وأتم : إدارة الأهلي ستقوم بإخطار اللاعب بالعقوبة فور عودته من معسكر منتخب منتخب كاب فيردي خلال الفترة المقبلة.